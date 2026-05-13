El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo variable que comenzará con brumas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados al inicio del día, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11-12 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en las primeras horas. Esto generará condiciones de incomodidad, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

En cuanto a la nubosidad, se anticipan intervalos nubosos con predominancia de nubes altas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es muy baja, con valores que no superan el 0%, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros en la tarde, aunque la probabilidad es mínima.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 14 y 38 km/h, predominando del noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que el viento sople con mayor intensidad. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y niebla nuevamente. La visibilidad podría verse comprometida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas, alta humedad y un viento notable. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.