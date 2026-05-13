El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso durante la mayor parte de la jornada, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento será un factor importante a considerar hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Sin embargo, en las horas de la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la intensidad del viento.

En la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 15 y 12 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables y un viento notable que aportará frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las horas de sol y estar preparados para el cambio en las condiciones del tiempo hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.