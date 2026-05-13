El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Marín se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día luminoso. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con una ligera disminución a 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 21 horas, con un valor de 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento. La brisa soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. En particular, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad hacia las 20 horas, con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso ocaso a las 21:47. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 15 grados, lo que hará que la velada sea ideal para paseos o cenas al aire libre.

En resumen, el día en Marín se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones y la buena visibilidad permitirán que tanto los residentes como los turistas aprovechen al máximo lo que ofrece esta hermosa localidad gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.