El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 58% y el 96%. Esto puede resultar en un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Sin embargo, es aconsejable estar preparados para el viento, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que para la noche, el termómetro marque alrededor de 10 grados . El cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual, aunque las nubes podrían atenuar la vista.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Sin lluvias a la vista, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para la humedad y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.