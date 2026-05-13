El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 93% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones mejorarán con el avance del día, haciendo que la sensación térmica sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, con ráfagas de hasta 8 km/h, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Este clima es ideal para disfrutar de actividades como paseos por la playa, excursiones en bicicleta o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:15, brindando a los habitantes de A Illa de Arousa la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que caracteriza a esta época del año en la isla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.