El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 3 de la mañana, y un cielo más cubierto hacia el mediodía.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 14 grados por la mañana y descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18 grados hacia la tarde, antes de descender nuevamente a 15 grados por la noche. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 96% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento podría contribuir a la dispersión de la bruma que se ha reportado en la mañana, aunque no se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 10% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, pero sin indicios de que se materialicen. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y ante la posibilidad de que el viento sople con más fuerza.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.