El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , con una humedad relativa del 89%, lo que indica un ambiente fresco y algo húmedo. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas, manteniendo un cielo poco nuboso.

A partir de las 04:00 horas, el cielo seguirá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados hasta las 09:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82% al 84%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Durante la mañana, se prevé que el viento sople desde el noreste a una velocidad de entre 5 y 6 km/h, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

A medida que el día avanza, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 14 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 19 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, el cielo se tornará más nublado a partir de la tarde, con un incremento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia la noche. A las 17:00 horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, alcanzando un 68% hacia las 16:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 15% hasta las 20:00 horas. A pesar de esto, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente secas.

El viento, que soplará desde el noreste por la mañana, cambiará a dirección oeste por la tarde, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 23:00 horas, con un cielo que se mantendrá cubierto.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde y una ligera posibilidad de lluvia en las horas posteriores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.