El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada y manteniéndose en torno al 100% durante la primera hora del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, aunque la temperatura se mantendrá estable en 9 grados. Durante la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados a las 14:00. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando al 65% hacia la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, los forcarenses podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 10% de probabilidad, aunque no se espera que esto se materialice en forma de lluvia.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde. Desde la mañana, el viento soplará del norte y noreste, comenzando con velocidades de 3 a 4 km/h y aumentando gradualmente. A las 18:00, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, cuando el viento del norte podría alcanzar hasta 32 km/h.

El orto se producirá a las 07:13 y el ocaso a las 21:47, lo que proporcionará un día largo y luminoso, a pesar de la nubosidad. En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y seco, con cielos mayormente cubiertos y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.