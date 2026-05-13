El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera alrededor de las 7 de la mañana, lo que permitirá una mejora gradual en la visibilidad. A partir de las 8, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso, especialmente entre las 2 y las 4 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 55%, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se prevé que el viento sople del norte a una velocidad de entre 7 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, llegando al 62%, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables durante la tarde, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias en las primeras horas debido a la niebla. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que la jornada sea tranquila y propicia para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.