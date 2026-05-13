El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga variable, alternando entre momentos de cielo poco nuboso y periodos más nubosos, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento moderado podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, aunque nublado, promete ser agradable y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, Cuntis experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de diversas actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.