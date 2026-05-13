El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será bien recibido, ya que la sensación de calor será más intensa en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 46% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad. La combinación de sol, temperaturas cálidas y un viento ligero hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la zona. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de las actividades que ofrece la hermosa localidad de Catoira.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.