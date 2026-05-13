El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un estado del cielo que variará entre cubierto y muy nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será significativa, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 10% en las primeras horas y aumentando a un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con registros de hasta 0.1 mm de lluvia en las horas de mayor probabilidad. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia está presente, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparados para la posibilidad de algunas gotas de lluvia, especialmente en la tarde. La combinación de nubes, viento y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es, por lo que es importante vestirse adecuadamente.

En resumen, A Cañiza experimentará un día nublado con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvia ligera en la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea variable, por lo que se aconseja estar preparados para un tiempo cambiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.