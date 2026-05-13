El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Cangas experimentará un día con un tiempo variable, marcado por intervalos nubosos y algunas lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00, se prevén cielos cubiertos con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.1 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, la situación mejorará, y se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% y bajará hasta un 62% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento soplará predominantemente del norte-noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. En las horas más activas del viento, especialmente entre las 20:00 y 21:00, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en las zonas costeras y abiertas, por lo que se recomienda a los paseantes y deportistas estar atentos a las condiciones.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad de lluvia después de las 8:00, lo que sugiere que la mayoría de las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la nubosidad podría aumentar nuevamente.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por la costa o realizando actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.