El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el panorama, pero se irán alternando con periodos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 3 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto más bajo a las 7 de la mañana con 11 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a la medianoche y descendiendo lentamente hasta un 85% a las 8 de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A partir de las 9 de la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 15 grados a las 11 de la mañana. Durante este periodo, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque se espera que las nubes se disipen un poco hacia el mediodía, permitiendo que el sol brille con más fuerza. La temperatura máxima del día se alcanzará entre las 4 y las 5 de la tarde, con valores que rondarán los 20 grados .

El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte y noreste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando se espera que el viento sople a 29 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila en Cambados. La puesta de sol se producirá a las 21:48, marcando el final de un día variable pero sin precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.