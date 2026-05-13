El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la mañana.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que el día avanza, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados a las 3 de la tarde. La combinación de nubes y temperaturas agradables hará que la jornada sea propicia para paseos y actividades recreativas. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 49% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 5 de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento del norte será constante durante el día, lo que ayudará a dispersar las nubes y a mantener el tiempo dinámico.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá nuboso, pero se espera que las nubes altas den paso a momentos de sol intermitente. La temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados a las 4 de la tarde, ofreciendo un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a 14 grados a las 10 de la noche.

El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias. Los habitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de una jornada tranquila, con la certeza de que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas desagradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.