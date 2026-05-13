El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Bueu se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con cielos despejados y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados durante las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, especialmente en las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades en la playa.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 10-14 km/h durante la tarde. Esto podría generar una brisa agradable, especialmente en las zonas costeras, donde los habitantes de Bueu podrán disfrutar de la frescura del mar. Las rachas de viento más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando al 67% al final del día. La puesta de sol está prevista para las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el día en Bueu se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y una brisa suave hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.