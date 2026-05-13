El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

El día de hoy, 13 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta del 99%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, con niebla en los periodos de la 01:00 a la 03:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta las 08:00, lo que sugiere que la lluvia no será un factor significativo durante la mañana.

Durante la tarde, se espera que las condiciones mejoren gradualmente. La temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable. Sin embargo, la nubosidad seguirá presente, con momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en la tarde, provenientes del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-19 km/h, lo que podría ser un alivio ante el aumento de temperatura.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos despejados y temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. La visibilidad mejorará considerablemente, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y una buena vista del ocaso, que se producirá a las 21:47.

En resumen, Barro experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y nubosidad, pero con una mejora notable hacia la tarde, donde el sol hará su aparición y las temperaturas se elevarán, ofreciendo un ambiente más cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.