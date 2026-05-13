El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 89% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados, con un cielo poco nuboso que permitirá que el sol brille con fuerza. La brisa será suave, con vientos provenientes del noreste a una velocidad de 5 a 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día.
En la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 17:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación de calor sea más cómoda. Los vientos se mantendrán en torno a los 10 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:47. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 69%.
En resumen, el día en Baiona se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. No se esperan lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y placentero. La combinación de temperaturas moderadas, cielos despejados y vientos suaves hará que sea un día perfecto para pasear por la playa o disfrutar de un picnic en el campo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.
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