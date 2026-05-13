El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 89% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados, con un cielo poco nuboso que permitirá que el sol brille con fuerza. La brisa será suave, con vientos provenientes del noreste a una velocidad de 5 a 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 17:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación de calor sea más cómoda. Los vientos se mantendrán en torno a los 10 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:47. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 69%.

En resumen, el día en Baiona se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. No se esperan lluvias ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y placentero. La combinación de temperaturas moderadas, cielos despejados y vientos suaves hará que sea un día perfecto para pasear por la playa o disfrutar de un picnic en el campo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.