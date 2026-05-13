El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados por la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas más bajas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la visibilidad mejorará, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00, aunque estas serán escasas y no afectarán de manera notable las actividades al aire libre. Las probabilidades de tormenta son igualmente bajas, con un 20% de posibilidad en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance hacia la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso será a las 21:45, brindando un día largo y luminoso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. En resumen, hoy en As Neves se espera un día variado, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovecha el sol entre las nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-12T20:57:13.