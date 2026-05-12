El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 8 y las 14 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas, pero la posibilidad de tormentas eléctricas añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente durante la mañana y el mediodía.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar a direcciones más variables, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posibilidad de que el sol asome en algún momento.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad, y se espera que el cielo continúe cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:47. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de los 10 grados, y una humedad que podría aumentar, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se prevé un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para cambios en el tiempo al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.