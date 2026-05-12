El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán en esta condición durante gran parte de la jornada. A partir de las 20:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque hacia la noche se prevé un ligero cambio hacia un estado nuboso, con la posibilidad de algunas lluvias escasas en las horas posteriores.

Las temperaturas en la localidad se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 16 grados durante la mañana y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde y la noche. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 86% a las 21:00 horas y subiendo hasta un 93% en la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los habitantes y visitantes de Vilanova que se preparen para un ambiente algo más frío al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una cantidad mínima, con un total estimado de 0.1 mm de lluvia a lo largo del día, lo que indica que, aunque hay una probabilidad de lluvia, esta será escasa y no debería interferir significativamente con las actividades diarias. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 65%, lo que sugiere que es prudente estar preparados para un posible chaparrón, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 7 km/h, aumentando ligeramente a 11 km/h en momentos puntuales. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

El orto se producirá a las 07:17 horas y el ocaso a las 21:46 horas, brindando a los habitantes de Vilanova de Arousa un día con una buena cantidad de luz solar, aunque con la advertencia de que el cielo cubierto podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos. En resumen, se prevé un día mayormente cubierto y fresco, con ligeras posibilidades de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza de la localidad, siempre con precaución ante la inestabilidad del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.