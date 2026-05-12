El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque las precipitaciones no serán intensas, sí serán constantes.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima racha de 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste a medida que avance el día, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la posible aparición de claros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. La tarde podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, aunque las tormentas no se prevén como severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad intensa, con valores de humedad relativa que alcanzan el 100% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.