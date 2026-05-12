El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primera hora de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 84% por la mañana y aumentando hasta un 93% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes presentes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los habitantes de Vilagarcía deben estar preparados para un ambiente húmedo y algo incómodo, sobre todo si planean actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero presentes. Se estima una acumulación de 0.5 mm de lluvia durante la tarde y 0.1 mm por la noche. Esto significa que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o un impermeable si se tiene previsto salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del noroeste con una velocidad de 3 km/h, aumentando a 6 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará a una dirección del noreste, con una velocidad de 1 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, la variabilidad en la dirección del viento puede influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas y precipitaciones es del 65%, lo que indica que hay una posibilidad considerable de que se produzcan chubascos durante el día. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden evolucionar.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.