El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían incluir desde cielos poco nubosos hasta momentos de cubierto y lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, oscilando entre los 11 y 18 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que las más cálidas se registrarán en la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% por la tarde. Esto podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad considerable de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con un incremento en la intensidad hacia la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 14 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de niebla y bruma en las horas más tardías. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 15 grados , creando un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:46, marcando el final de un día variable en Vilaboa, donde la naturaleza mostrará su faceta más cambiante.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Moaña se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando momentos de poco nuboso y muy nuboso, lo que podría generar cierta incertidumbre en las actividades al aire libre.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia hacia la inestabilidad atmosférica a medida que avance la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama más nuboso a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia la madrugada y convirtiéndose en muy nuboso en las horas siguientes. Para el periodo de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.