El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un tiempo mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la mañana, se espera un cielo muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, alrededor de las 15:00 horas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitaciones aumentará. Para el periodo de la tarde, se prevé una lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm. Esto se debe a la presencia de nubes que, aunque inicialmente no traen consigo grandes cantidades de agua, podrían dejar caer algunas gotas en momentos puntuales. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 50%, lo que indica que es posible que algunos residentes de Vilaboa necesiten un paraguas a mano.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad puede hacer que el aire se sienta más pesado y que las condiciones sean menos agradables para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte a una velocidad de 3 a 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque las nubes podrían reducirla en momentos de lluvia. Los residentes de Vilaboa deben estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La tarde podría traer consigo intervalos nubosos con lluvia, lo que sugiere que es recomendable planificar actividades al aire libre con precaución.

Finalmente, el orto se producirá a las 07:16 y el ocaso a las 21:45, brindando un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural, aunque con la advertencia de que las nubes y la posibilidad de lluvia podrían limitar las oportunidades de disfrutar del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.