El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que indica la presencia de bruma y niebla en los periodos iniciales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 75% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, es probable que se presenten en algún momento del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del este y sureste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible aparición de claros en el cielo.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían volverse más inestables, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que se estima en un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, aunque se espera que sean de corta duración.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo un paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones meteorológicas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.