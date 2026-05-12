El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes que cubrirán el cielo durante gran parte de la jornada. Según los datos meteorológicos, se espera un estado de cielo muy nuboso en las primeras horas, con una transición a un cielo cubierto con lluvia escasa a medida que avance el día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 65% en ciertos momentos, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día comience sin lluvias significativas, pero a partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las mismas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 1 mm en las horas centrales del día y hasta 6 mm hacia el final de la jornada. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las horas de mayor inestabilidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría descender hasta los 11 grados. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces vestirse adecuadamente para enfrentar el tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán los 7 a 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h hacia la tarde. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 22 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:44, las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo inestables, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen. Los habitantes deben estar preparados para un final de jornada que podría incluir lluvias más intensas y un cielo completamente cubierto. En resumen, se recomienda precaución al salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, debido a la posibilidad de lluvias y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.