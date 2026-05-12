El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm, pero no se descartan chubascos intermitentes que podrían sorprender a los viandantes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las tormentas no se anticipan como severas, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo. La temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados hacia las 18:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:46, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar, y el cielo seguirá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de lluvia escasa que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Moaña se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando momentos de poco nuboso y muy nuboso, lo que podría generar cierta incertidumbre en las actividades al aire libre.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.