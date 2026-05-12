El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Vigo se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, el cielo estará muy nuboso en las primeras horas, con una transición hacia un estado más despejado a medida que avanza el día. Sin embargo, se espera que por la tarde y la noche, el cielo vuelva a cubrirse, manteniendo un ambiente mayormente nublado.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 16 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso. Este rango térmico sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 80% al 84% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo más fresco de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una probabilidad del 45% de tormentas, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado, especialmente en la tarde. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 17 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Esta brisa suave puede resultar agradable, pero también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El orto se producirá a las 07:17 y el ocaso a las 21:45, lo que nos brinda un día largo para disfrutar de las actividades primaverales. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente nublado, fresco y con una brisa suave, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.