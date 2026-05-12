El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bruma y a la escasa visibilidad. A medida que el día progrese, la temperatura podría llegar a un máximo de 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad. Esto sugiere que los habitantes de Valga deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa disminuya hacia la tarde, aunque no se descartan chubascos aislados.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas nocturnas caerán nuevamente, rondando los 15 grados . La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero la bruma podría regresar en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados durante la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad intensa, con valores de humedad relativa que alcanzan el 100% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.