El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Valga se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , siendo la más alta esperada durante la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 13 grados en las horas de la tarde y noche. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de lluvias, aunque estas serán escasas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se registren intervalos nubosos con lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, lo que sugiere que es muy probable que algunos residentes de Valga experimenten algunas gotas de lluvia. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque la posibilidad de tormenta también se mantiene en un 60%.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrará un viento del suroeste a una velocidad de 6 km/h, que podría aumentar ligeramente en la tarde. Hacia la tarde y la noche, el viento cambiará de dirección, soplando del noreste a una velocidad de 1 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. La racha máxima de viento se espera que alcance los 15 km/h, lo que podría ser un alivio momentáneo ante la alta humedad.

Los amaneceres en Valga serán a las 07:16 y los atardeceres a las 21:46, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz, aunque la nubosidad podría opacar el espectáculo del ocaso. En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, y mantenerse atentos a las condiciones cambiantes del tiempo a lo largo de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.