El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a lluvias intermitentes.

La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 3 mm en el periodo de 18:00 a 19:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y manteniéndose en niveles elevados durante el resto del día. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 12 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a bajar, estabilizándose en torno a los 15 grados. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las lluvias.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos mayormente cubiertos, lluvias esperadas y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.