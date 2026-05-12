El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Tui se prepara para experimentar un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre de sus habitantes y visitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . La máxima se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 15 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera que la temperatura descienda a 13 grados. Este ligero descenso puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 90% y el 96% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes realicen actividades físicas al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy, ya que los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, es prudente estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 14 km/h en la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante la alta humedad y las temperaturas moderadas.

En resumen, el día en Tui se presenta con un inicio soleado que dará paso a un cielo muy nuboso, temperaturas agradables pero con alta humedad, y un viento suave que puede hacer más llevadero el tiempo. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.