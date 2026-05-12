El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Tui se prepara para experimentar un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre de sus habitantes y visitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la tarde y la noche.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 15 grados . La máxima se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 15 grados, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera que la temperatura descienda a 13 grados. Este ligero descenso puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 90% y el 96% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes realicen actividades físicas al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para el día de hoy, ya que los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%. Sin embargo, hay un 25% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, es prudente estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 14 km/h en la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante la alta humedad y las temperaturas moderadas.
En resumen, el día en Tui se presenta con un inicio soleado que dará paso a un cielo muy nuboso, temperaturas agradables pero con alta humedad, y un viento suave que puede hacer más llevadero el tiempo. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años