El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que irán subiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se estima que será del 75% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante este periodo. Sin embargo, la situación mejorará hacia la tarde, con una disminución en la probabilidad de tormenta y una ligera mejora en las condiciones del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a un ambiente algo incómodo. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, pero se espera que hacia el final del día haya una ligera tendencia a despejarse, permitiendo que algunas estrellas sean visibles.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas en las horas centrales del día, seguido de una ligera mejora hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.