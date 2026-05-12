El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de amplios momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 82% al 88% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del sur y suroeste, ayudará a mitigar esta sensación. La velocidad del viento variará, alcanzando hasta 9 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Tomiño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe una probabilidad de tormenta del 20% en el horizonte, aunque no se prevé que afecte a la jornada actual.
La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes que rodean a Tomiño. A medida que avance el día, el ocaso se producirá a las 21:44, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo que, aunque comenzará despejado, se tornará más cubierto hacia la noche.
En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el día, manteniendo en mente la ligera posibilidad de tormenta en el futuro cercano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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