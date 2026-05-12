El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia la madrugada y convirtiéndose en muy nuboso en las horas siguientes. Para el periodo de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 71% a media tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad y las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en la mañana, con valores de 0 mm, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente. Se estima que la precipitación podría alcanzar hasta 6 mm en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, predominando de dirección sureste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos de tormenta, alcanzando hasta 14 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia hacia la inestabilidad atmosférica a medida que avance la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama más nuboso a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían incluir desde cielos poco nubosos hasta momentos de cubierto y lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.