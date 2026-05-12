El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los residentes y visitantes de la zona. A lo largo de la jornada, se espera un cielo predominantemente poco nuboso durante la mañana, con una temperatura que rondará los 15 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, y para la tarde se prevé un cielo cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica.
La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 14 grados y, posteriormente, bajando a 13 grados en las horas de la noche. Este descenso puede hacer que la sensación de frescura se acentúe, especialmente con la humedad relativa que se espera en torno al 83% por la mañana y que aumentará hasta un 94% durante la noche. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que lleven consigo una chaqueta ligera si planean estar al aire libre en las horas más frescas.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que no se esperan lluvias significativas durante el día, con un valor de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una probabilidad de precipitación del 45% en la tarde, lo que podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipa que sean intensas. Es aconsejable estar preparados para un cambio repentino en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.
El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el este a una velocidad de 1 km/h por la mañana, aumentando a 16 km/h en la tarde. Para la noche, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con una velocidad de 2 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio agradable en las horas más cálidas del día, pero también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche.
Finalmente, la visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde, lo que podría dificultar la vista en algunos momentos. Por lo tanto, se recomienda precaución si se viaja por carretera. En resumen, Soutomaior vivirá un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un ambiente más nublado y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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