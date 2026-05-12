El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque aún se espera que se mantenga por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en las horas centrales del día. Se prevé que entre las 08:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían llegar hasta 0.8 mm en el periodo de 12:00 a 13:00 horas. Las lluvias serán escasas pero persistentes, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 75% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría incluir tormentas eléctricas aisladas, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las tormentas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría causar molestias y afectar la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan hacia la noche, con una probabilidad de precipitación que caerá a un 35% en las últimas horas del día. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados, lo que sugiere que será una noche fresca y húmeda.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, lo que requiere precaución y preparación por parte de los residentes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una descripción que indica la presencia de bruma y niebla en los periodos iniciales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.