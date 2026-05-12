El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados centígrados. A medida que avance el día, la sensación térmica se mantendrá similar, lo que podría hacer que la jornada se sienta un poco más fresca de lo habitual.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 60% en algunos momentos del día. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 milímetro en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que el aire se sienta más pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 14 km/h en momentos puntuales. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del noreste a una velocidad más suave de 3 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación térmica. Hacia la noche, el viento se orientará hacia el este, manteniendo una velocidad constante de 5 km/h.

El orto se producirá a las 07:14, brindando un amanecer que, aunque nublado, puede ofrecer momentos de belleza natural. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:44, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque la visibilidad podría verse afectada por la nubosidad.

En resumen, Silleda experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia ligera. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se decide salir, estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.