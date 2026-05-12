El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se tornará más complicada. Durante la mañana, se prevén tormentas que podrían acompañarse de lluvia escasa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones como el sureste y el sur, con rachas que podrían llegar hasta los 18 km/h, lo que podría intensificar la sensación de inclemencia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado.

En la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con cielos muy nubosos y la posibilidad de más tormentas. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más intensas en este periodo. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados , lo que podría resultar incómodo si se combina con la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque los cielos seguirán cubiertos. La temperatura descenderá a unos 14 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, ofreciendo un respiro a los habitantes de Sanxenxo. En resumen, se recomienda estar preparados para un día variable, con lluvias y tormentas, y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de cielos nublados y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto por la noche. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y un ambiente muy nuboso hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.