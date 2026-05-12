El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos nubosos que podrían dar lugar a precipitaciones ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando un máximo de 15 grados durante las horas centrales del día. Este ambiente templado, combinado con una alta humedad relativa que oscila entre el 86% y el 90%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los habitantes y visitantes de Sanxenxo deben estar preparados para un tiempo que, aunque no será extremadamente frío, puede resultar incómodo debido a la humedad.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 80%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias a lo largo del día. Las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm, pero la posibilidad de tormentas es también significativa, con un 75% de probabilidad de que se produzcan en la región. Esto implica que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste, con una disminución en la velocidad, lo que podría ofrecer un respiro en las condiciones de calor y humedad.

Los momentos más críticos del día se prevén para la tarde, cuando la combinación de calor, humedad y viento podría generar un ambiente propenso a tormentas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y turistas que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:46, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con la advertencia de que el tiempo podría cambiar rápidamente. En resumen, hoy en Sanxenxo se vivirá un día de cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y temperaturas frescas que invitan a estar preparados para cualquier eventualidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.