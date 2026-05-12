El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la bruma y la niebla. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían oscilar entre 0.1 y 1 milímetro a lo largo del día. Las condiciones de lluvia se verán acompañadas de tormentas, con un 75% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo horario. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Salvaterra de Miño se preparen para posibles chubascos y tormentas durante la mañana y parte de la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un aumento gradual en la temperatura. Sin embargo, la bruma y la nubosidad persistirán hasta el ocaso, que se producirá a las 21:45 horas. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Salvaterra de Miño se mantengan atentos a las condiciones climáticas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con un ambiente fresco y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 11 grados a las 01:00 y 02:00 horas.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un manto de bruma que persistirá durante las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.