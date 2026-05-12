El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. A lo largo de la jornada, el cielo estará predominantemente nuboso, con intervalos de nubes que permitirán momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La descripción del estado del cielo indica que se alternarán periodos de nubes con otros más despejados, lo que podría ofrecer oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de que las nubes se intensifiquen en ciertos momentos.

En cuanto a la temperatura, se espera que las máximas alcancen los 16 grados durante la tarde, descendiendo a 15 grados en la noche y llegando a los 13 grados en las primeras horas del día siguiente. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para paseos y actividades al exterior, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en un nivel considerable, alrededor del 87% por la tarde y 89% por la noche. Esto es un recordatorio de que, aunque el tiempo sea mayormente seco, la sensación de humedad puede influir en la comodidad de los ciudadanos.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 3 km/h, aumentando a 5 km/h desde el sureste en las horas de la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 10 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

En términos de precipitaciones, no se anticipan lluvias para el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque siempre es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Finalmente, la salida del sol se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:44, lo que brindará una larga jornada de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como una mezcla de nubes y claros, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.