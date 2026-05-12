El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de bruma en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 grados . La probabilidad de lluvia aumentará significativamente, con un 80% de posibilidades de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados alrededor de las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, predominando de dirección norte y este.

La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 70% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche, donde se espera que las precipitaciones sean mínimas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.