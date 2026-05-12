El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, 11 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes dominarán el cielo. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con una descripción que indica que el cielo estará mayormente nublado. A medida que avance el día, la situación no cambiará drásticamente, ya que se prevé que el cielo permanezca poco nuboso durante las horas centrales, aunque las nubes seguirán presentes.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera que baje a 14 grados y, finalmente, a 13 grados en las últimas horas del día. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con la humedad relativa que se prevé alta, alcanzando hasta un 97% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas.

La humedad será un factor importante a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles elevados, con un 87% por la mañana y aumentando hasta un 97% por la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico es optimista, ya que no se anticipa lluvia durante el día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que permitirá que los residentes de Salceda de Caselas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto se refiere a un periodo específico y no necesariamente indica que ocurrirán en el día de hoy.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin precipitaciones. Los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.