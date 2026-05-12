El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque las precipitaciones serán menos intensas, con un 55% de probabilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 14 km/h desde el sur. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 74% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes y la posibilidad de lluvia, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá a 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones húmedas y lleven paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, Cambados se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío a medida que avanza el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará. Durante la mañana, se espera una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.