El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para experimentar un tiempo variado, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté mayormente nuboso, con intervalos cubiertos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente durante la tarde. La descripción del estado del cielo indica que, aunque habrá momentos de sol, la nubosidad será la protagonista, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan en torno a los 15 grados durante las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las horas más frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Aunque la cantidad de precipitación esperada es baja, con un total de 0.6 mm, es recomendable que los residentes de Ribadumia lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando a 7 km/h en rachas más intensas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 4 km/h. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más intensa.

Los amaneceres en Ribadumia serán especialmente hermosos, con el orto programado para las 07:17, mientras que el ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo largas horas de luz para disfrutar del entorno natural. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo, ya que la nubosidad y la posibilidad de lluvia podrían afectar los planes al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas moderadas y una probabilidad de lluvia que, aunque baja, no debe ser ignorada. Los residentes deben prepararse para un día variable, manteniendo un ojo en el cielo y disfrutando de la belleza primaveral de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.