El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para experimentar un tiempo variado, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté mayormente nuboso, con intervalos cubiertos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente durante la tarde. La descripción del estado del cielo indica que, aunque habrá momentos de sol, la nubosidad será la protagonista, lo que podría influir en la sensación térmica.
En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan en torno a los 15 grados durante las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las horas más frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Aunque la cantidad de precipitación esperada es baja, con un total de 0.6 mm, es recomendable que los residentes de Ribadumia lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando a 7 km/h en rachas más intensas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 4 km/h. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más intensa.
Los amaneceres en Ribadumia serán especialmente hermosos, con el orto programado para las 07:17, mientras que el ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo largas horas de luz para disfrutar del entorno natural. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo, ya que la nubosidad y la posibilidad de lluvia podrían afectar los planes al aire libre.
En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas moderadas y una probabilidad de lluvia que, aunque baja, no debe ser ignorada. Los residentes deben prepararse para un día variable, manteniendo un ojo en el cielo y disfrutando de la belleza primaveral de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años