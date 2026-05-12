El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia hacia la inestabilidad atmosférica a medida que avance la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un panorama más nuboso a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, donde se prevé que la lluvia se intensifique. Se estima que la precipitación total podría alcanzar hasta 6 mm en el transcurso del día, lo que podría generar algunas molestias para quienes se desplacen al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 6 km/h, lo que aportará una sensación de frescura al ambiente. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá una brisa ligera que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a los cambios climáticos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados , lo que hará que la noche sea fresca y propicia para abrigarse.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y frescas, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 12 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo que se tornará nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada y las primeras horas del día.

El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia la madrugada y convirtiéndose en muy nuboso en las horas siguientes. Para el periodo de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 12 de mayo de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían incluir desde cielos poco nubosos hasta momentos de cubierto y lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.