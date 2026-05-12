El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de mayo

El día de hoy, 11 de mayo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la localidad. A lo largo de la jornada, el cielo mostrará un predominio de nubes, alternando momentos de poco nuboso y muy nuboso. En las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado, con el sol saliendo a las 07:17. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes irán ganando protagonismo, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados durante la tarde, mientras que por la noche se espera que descienda a 14 grados. Este ligero descenso puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 83% en las horas de mayor calor y subiendo hasta un 94% por la noche. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas. Aunque hay una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas precipitaciones ligeras, especialmente en la tarde, no se espera que estas sean intensas. La posibilidad de tormentas también se sitúa en un 45%, lo que sugiere que, aunque el riesgo existe, no es inminente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el este a una velocidad de 1 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 2 km/h desde el suroeste en la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante el calor y la humedad, haciendo que las actividades al aire libre sean más agradables.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se caracterizará por un cielo variable, temperaturas moderadas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de contrastes, disfrutando de los momentos soleados y manteniéndose atentos a las nubes que puedan traer sorpresas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.