El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de mayo de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacerse más evidentes, dando paso a un ambiente más gris y cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías de la mañana.
A partir del mediodía, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 80% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es significativa, con un 100% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm en la mañana y aumentar a 4 mm en la tarde, lo que sugiere que los paraguas serán un accesorio esencial para los pontevedreses hoy. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.
Además, existe una probabilidad del 75% de tormentas entre las 2:00 y las 8:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y rachas de viento más fuertes. El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante las ráfagas más intensas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán nuevamente, rondando los 15 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en las últimas horas de la jornada.
En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.
El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto por la noche. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.
El día de hoy, 12 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 18 grados , siendo más cálida durante la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo
- El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo
- El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de mayo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-11T20:52:12.
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